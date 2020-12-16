1 Ocak resmi tatil mi 2021? Yılbaşı resmi tatil kaç gün?

Yılbaşı resmi tatili ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Yeni yıl coşkusu şimdiden yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz senelerde kimi vatandaşlar yılbaşı tatilini sevdikleri ile geçirdi, kimileri şehir değiştirerek tatil yaptı. Ancak sene başından beri etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeni ile yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar yılbaşını evlerinde, güvenli ortamda geçirecek.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi kurumlar ve bazı özel kurumlar 1 Ocak'ta kapalı oluyor.

31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık perşembe yarım gün mü?

YILBAŞI RESMİ TATİL KAÇ GÜN?

Bu sene 1 Ocak, cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı resmi tatil 1 gün olup, hafta sonu ile birleşmesi durumunda 3 güne çıkmış oluyor.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.