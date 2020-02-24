(25 Şubat) Yarın kandil mi? Üç ayların başlangıcı kandil günü mü oluyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 yılı dini günler takvimine göre, üç aylar başlıyor. Müslümanlar için önemi büyük olan üç aylar ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Önemi çok büyük olan ve bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının habercisi üç aylar Regaip kandili ve Recep ayı ile birlikte başlıyor. (25 Şubat) Yarın kandil mi? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

YARIN KANDİL Mİ?

25 Şubat Salı günü üç aylar başlıyor. Ancak kandil yarın değil. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Regaib kandili 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir, Regaib Arapça bir kelimedir ve "reğabe" kökünden gelir. Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi… İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür.