Üç aylar ile ilgili resimli mesajlar burada! İşte Üç aylarla ilgili en güzel hadisler

Üç aylarla ilgili en güzel hadisler ve resimli mesajlar arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Önemi çok büyük olan ve bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının habercisi üç aylar yarın başlıyor. Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Üç aylar 1 Receb tarihine denk gelen 25 Şubat Salı gübü başlıyor. Bu önemli günde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak ve sevdiklerine mesajlarını göndermek isteyenler Üç aylarla ilgili en güzel hadis ve mesajları araştırıyor.

ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ MESAJLAR

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Mübarek Üç Aylarını tebrik ederim.

Affımıza vesile olması dileklerimle, mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

Aklınıza gelen güzel şeyleri DUA’ya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle

Kardeşlik ve barışın daim olduğu, mutlu, umutlu ve sevgi dolu günler dileğiyle. Üç Aylarınız mübarek olsun.

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız mübarek olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun

Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsun

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Üç Aylar, yüreğimize inşirah, bedenimize sıhhat, ailelerimize saadet, rızkımıza bereket, amellerimize doğruluk, milletimize birlik getirsin.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun..

Mübarek Üç Aylar başlamış olup, onu oruç ile, dua ile, Kur’an okumak ile süsleyerek RAMAZAN ayına ulaşabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin.

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan dilerim.

Rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu günlerde dualarda buluşmak dileğiyle… Üç Aylarınız mübarek olsun.

“Allah’ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” Amin. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.

Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.



ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİSLER



Şaban ayının faziletiyle ilgili üç hadis-i şerif:

(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]

(Şaban'da üç gün oruç tutana, Allahü teâlâ Cennette bir yer hazırlar.) [Ey Oğul İlmihali]

Receb ayının faziletiyle ilgili birkaç hadis-i şerif:

(Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.)[İbni Cerir]

(Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) [Taberani]

(Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.)[Ebu Davud]

Ramazan Ayı ile ilgili Hadis-i şerifler:

(Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek” denir.) [Nesai]

(Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

(Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]

Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebû Muhammed]

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

"Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423) Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Receb ayında Allah Teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî]

Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Yala]

Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]