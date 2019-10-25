Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7763
  • 6,4207
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 25 Ekim 2019 günlük burç yorumları! Burçlar bugün size ne diyor dikkat!

25 Ekim 2019 günlük burç yorumları! Burçlar bugün size ne diyor dikkat!

25 Ekim 2019 günlük burç yorumları! Burçlar bugün size ne diyor dikkat!

25 Ekim 2019 günlük burç yorumları arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. Güne başlarken burçlarda aşkta, sağlıkta, kariyerde neler yaşanacağı merak ediliyor. Özellikle astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını her gün yakından takip ediyor. 25 Ekim 2019 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık günlük burç yorumları haberimizde sizlerle..

 

25 Ekim 2019 günlük burç yorumları her gün merak edilen konular arasında yerini alıyor. Burçlar sağlık, iş, para,ilişkiler, aile, aşk gibi konularda fikir veriyor ve yönlendirici olabiliyor. 25 Ekim 2019 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık günlük burç yorumları haberimizde sizlerle..

AŞIK OLDUĞUN BURÇ HANGİSİ?

HANGİ BİTKİ HANGİ BURCA İYİ GELİYOR?

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman o güzelle yine yakalandı!
Hande Ataizi kural bozdu! İlk paylaşım
Ahmet Kural ve sevgilisi ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi
22 bin TL kira fazla geldi
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
<p>Reklamda ped paketi, tecavüz ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor.

Vatandaştan Orkid Reklamına Sert Tepki #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Aracın çarptığı köpeğin gözyaşları yürek burktu

Dolar 5.72'ye geriledi, gözler faiz indiriminde