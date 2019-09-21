21 Eylül 2019 günlük burç yorumları! Bugün hangi burç şanslı gününde?

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KOÇ 21 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Aman dikkat, bugün gözden kaçıracağınız herhangi bir konu meslek hayatınızda zorlayıcı etkilere sebep olabilir. Özel yaşamınızda ise partnerinizin sorunları sizi bir hayli bunaltabilir. Birlikte olduğunuz insanın hayatında ki yerinizi sorgulayabilir ve onun kararsızlıkları karşısında isyan edebilirsiniz. Ne olursa olsun bugün sakin davranmalısınız.