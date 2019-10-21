21 Ekim 2019 Pazartesi günlük burç yorumları! Yeni haftada bugün burçları neler bekliyor?

21 Ekim 2019 günlük burç yorumları astro severler tarafından internette araştırılıyor. Gününün nasıl geçeceğini merak edenler ve plan yapmak isteyenler burç yorumlarını okumadan güne başlamıyor. Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile, sağlık, kariyer gibi pek çok konuda sizi neler bekliyor öğrenebiliyorsunuz.21 Ekim 2019 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık günlük burç yorumları haberimizde sizlerle..

KOÇ 21 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Tanımlamakta zorlanacağınız pek çok enerji taşıyan duygularınız bugün oldukça yüksektir. Hisleriniz çok duyarlıdır. Öyle olmasalar başkaları tarafından kasten itildiğinizi ve geri planda bırakıldığını hissedersiniz. Bir şelale olduğunuzu düşünün ve bırakın sular üzerinizden aksın. Egonuzu arka planda saklayın ve yüzeye çıkmasın. Enerjinizi doğrudan gözetmek veya ilgilenmek zorunda olduğunuz insanların çıkarları ve faydaları için harcayın.