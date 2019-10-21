21 Ekim 2019 Pazartesi günlük burç yorumları! Yeni haftada bugün burçları neler bekliyor?
21 Ekim 2019 günlük burç yorumları arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Yeni haftaya başlarken burçlarda yaşanacak olan değişiklikler merak ediliyor. Günlük burç yorumlar sağlığa, kariyere, aşka, paraya, işe dair tüyolar verebiliyor. 21 Ekim 2019 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık günlük burç yorumları haberimizde..
21 Ekim 2019 günlük burç yorumları astro severler tarafından internette araştırılıyor. Gününün nasıl geçeceğini merak edenler ve plan yapmak isteyenler burç yorumlarını okumadan güne başlamıyor. Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile, sağlık, kariyer gibi pek çok konuda sizi neler bekliyor öğrenebiliyorsunuz.21 Ekim 2019 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık günlük burç yorumları haberimizde sizlerle..
AŞIK OLDUĞUN BURÇ HANGİSİ?
HANGİ BİTKİ HANGİ BURCA İYİ GELİYOR?
KOÇ 21 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Tanımlamakta zorlanacağınız pek çok enerji taşıyan duygularınız bugün oldukça yüksektir. Hisleriniz çok duyarlıdır. Öyle olmasalar başkaları tarafından kasten itildiğinizi ve geri planda bırakıldığını hissedersiniz. Bir şelale olduğunuzu düşünün ve bırakın sular üzerinizden aksın. Egonuzu arka planda saklayın ve yüzeye çıkmasın. Enerjinizi doğrudan gözetmek veya ilgilenmek zorunda olduğunuz insanların çıkarları ve faydaları için harcayın.