2020 kandil tarihleri: Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili önemi nedir?
2020 kandil tarihleri araştırılıyor. Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Ramazan ayının habercisi, üç ayların ilk kandil gecesi olan mübarek Regaib Kandili için geri sayım başladı. Rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresi Regaib Kandili şubat ayında idrak edilecek. İşte konu ile ilgili detaylar…
Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? sorusu merak ediliyor. 2020 yılı kandil tarihleri nedir? Dini gün ve ayların ne zaman olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim içerisinde belirtiliyor. Ramazan ayının habercisi, üç ayların ilk kandil gecesi olan mübarek Regaib Kandili bu hafta içerisinde idrak edilecek. Rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresi Regaib Kandili ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
Regaib Kandili bu yıl 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİB KANDİLİ NEDİR?
Rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresi Regaib Kandili heyecanla bekleniliyor. Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi… İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür.
Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.
2020 YILI KANDİL TARİHLERİ
Regaib Kandili: 27 Şubat Perşembe
Mirac Kandili: 21 Mart Cumartesi
Berat Kandili: 7 Nisan Salı
Kadir Gecesi: 19 Mayıs Salı
Mevlid Kandili: 28 Ekim Çarşamba