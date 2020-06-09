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  3. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 18 yaş altı için gözler kabine toplantısında!
09 Haziran 2020 Salı 11:06 | Son Güncelleme:

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 18 yaş altı için gözler kabine toplantısında!

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek" 18 yaş altı için gözler kabine toplantısında!

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı için gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısına odaklanmış durumda. Koronavirüs salgını nedeniyle 0-18 yaş aralığındaki çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Salgın sonrası normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte kısıtlamanın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde...

0-18 yaş sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Coronavirüs salgını nedeniyle söz konusu yaş aralığında yer alan çocuklar için kısıtlama getirilmiş ve belirli gün ve saatlerde dışarı çıkma izni devam ettirilmişti. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıt bulup bulmayacağı ise bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısına bağlı olacak. 18 yaş altı ile ilgili bilgilendirmelere haberimizden ulaşabilirsiniz

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

0-18 yaş aralığında bulunan çocukların sokağa çıkma yasağı uygulaması mevcut durumda devam ediyor. Salgın sonrası normalleşme sürecine girildi. Büyükşehirlerde uygulanan kısıtlamaların büyük çoğunluğu kaldırıldı. 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının ne zamana kadar sürdürüleceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısı düzenleyecek. Toplantıda görüşülecek olan konular arasında 0-18 yaş kısıtlamasının da yer alacağı ön görülüyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

Kabine toplantısı saat kaçta, başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

0-18 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

0-18 yaş arasındaki çocuklar yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla belirlenen günlerde dışarı çıkabiliyor.

Sınırlama kapsamında kurallara uymayan kişilere idari para cezası kesilebiliyor.

Dışarı çıkma izninin uygulandığı son tarih 5 Haziran Cuma günü olmuştu. 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri için belirlenen saat ise 14.00-20.00 aralığı şeklindeydi.

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