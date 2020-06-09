Kabine toplantısı saat kaçta, başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılan sorular arasında yerini aldı. Uzun bir süredir video konferans ile yapılan kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yüz yüze gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında alınan kararları halk ile paylaşacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Yüz yüze gerçekleşecek toplantısının 15.30 - 16:00'da başlaması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Açıklamanın akşam saatlerinde 19:00-20:00 gibi yapılması bekleniyor. Saatin netleşmesi durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor. Vatandaşların en çok talepte bulunduğu düğün izinleri konusunun da toplantıda ele alınacak başlıklardan biri olması bekleniyor.

Vatandaşlar bazı iller için sokağa çıkma yasağı kararının da alınıp alınmayacağını merak ediyor.