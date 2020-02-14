BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?

14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Markete bugün 2’li Premium mermer desenli zigon sehpa 99,90 TL, mermer desenli 5 parça banyo seri 59,90 TL, narenciye sıkacağı 49,90 TL, mini masaj aleti 19,90 TL fiyatı ile geliyor. Mermer desenli birçok ürün tüketicinin beğenisine sunuluyor. Yetişkinlerin yanı sıra çocukları sevindirecek aktüel ürünler de raflara ekleniyor.