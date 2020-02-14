Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0565
  • 6,5668
  • 306.614
  • 120541
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var"

BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 14 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta markete yine birbirinden güzel ürünler geliyor. Dik durabilen süpürge 169 TL’den, unicorn pullu elbise 19,90 TL’den, küçük dinazorlar oyuncak seti 12,50 TL’den, mermer desenli 5 parça banyo seri 59,90 TL’den, 2’li Premium mermer desenli zigon sehpa 99,90 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde.

14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Markete bugün 2’li Premium mermer desenli zigon sehpa 99,90 TL, mermer desenli 5 parça banyo seri 59,90 TL, narenciye sıkacağı 49,90 TL, mini masaj aleti 19,90 TL fiyatı ile geliyor. Mermer desenli birçok ürün tüketicinin beğenisine sunuluyor. Yetişkinlerin yanı sıra çocukları sevindirecek aktüel ürünler de raflara ekleniyor.


Zeynep Yılmaz'dan manidar beğeni!
Gökhan Töre yeni aşkını ilan etti
Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen'den kötü haber!
Hadise-Kaan aşkına şaşırtan tepki
Cem Yılmaz'dan manidar paylaşım
<p>Beyağaç ilçesindeki Yeni Mahalle´de, eşi Suat Özke ile yaşamını sürdüren 3 çocuk, 7 torun sahibi

Sipsi Ustası Halime Özke ´Yaşayan İnsan Hazinesi´ Seçilmenin Mutluluğunu Yaşıyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kapan-6 Müşterek Operasyonu'nda 10 kış sığınağı imha edildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları