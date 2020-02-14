BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 14 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta markete yine birbirinden güzel ürünler geliyor. Dik durabilen süpürge 169 TL’den, unicorn pullu elbise 19,90 TL’den, küçük dinazorlar oyuncak seti 12,50 TL’den, mermer desenli 5 parça banyo seri 59,90 TL’den, 2’li Premium mermer desenli zigon sehpa 99,90 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde.
14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Markete bugün 2’li Premium mermer desenli zigon sehpa 99,90 TL, mermer desenli 5 parça banyo seri 59,90 TL, narenciye sıkacağı 49,90 TL, mini masaj aleti 19,90 TL fiyatı ile geliyor. Mermer desenli birçok ürün tüketicinin beğenisine sunuluyor. Yetişkinlerin yanı sıra çocukları sevindirecek aktüel ürünler de raflara ekleniyor.