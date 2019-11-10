10 Kasım Atatürk fotoğrafları haberimizde! İşte en güzel Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

10 Kasım Atatürk fotoğrafları bu önemli günün gelmesi ile beraber araştırılıyor. En güzel 10 Kasım Atatürk fotoğrafları yoğun ilgi görüyor. Hayatını vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe milletine veda etti. Vatandaşlar bu önemli gün içerisinde Atatürk’ün fotoğraflarını merak ediyorlar. Haberimiz içerisinden Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarına ulaşabilirsiniz.