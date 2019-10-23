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  3. 22 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralaması

22 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralaması

22 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı" Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralaması

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Televizyondaki dizi, film ve programları seyreden izleyiciler hangisinin reyting sıralamasında ilk sırada yer aldığını öğrenmek istiyor. Salı akşamı Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox Tv’de Kadın, Star Tv’de Alemde Bir Gece, Kanal D’de Tarzan Efsanesi, Show Tv’de 5. Dalga, Tv8’de MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Peki, 22 Ekim Reyting sonuçları belli oldu mu? İşte yanıtı…

22 Ekim Reyting sonuçları televizyon severler tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıt bekliyor. 22 Ekim Salı günü TRT 1’de Dangal, Tv8’de MasterChef Türkiye, Kanal D’de Tarzan Efsanesi, Show Tv’de 5. Dalga, Fox Tv’de Kadın, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv’de Alemde Bir Gece yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci, Kadın dizisi ikinci sıradaydı.

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