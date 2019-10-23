22 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralaması

22 Ekim Reyting sonuçları televizyon severler tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıt bekliyor. 22 Ekim Salı günü TRT 1’de Dangal, Tv8’de MasterChef Türkiye, Kanal D’de Tarzan Efsanesi, Show Tv’de 5. Dalga, Fox Tv’de Kadın, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv’de Alemde Bir Gece yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci, Kadın dizisi ikinci sıradaydı.