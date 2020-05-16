Reyting sonuçları 15 Mayıs Cuma | Arka Sokaklar, Zuhal Topal, Survivor reyting sıralaması sonuçları sizlerle…
15 Mayıs Cuma gününe ait reyting sonuçları merak ediliyor. Her akşam olduğu gibi dün akşam da sevilen birçok yapım TV ekranlarında seyirci ile buluştu. Dizi, film veya programların reyting sıralaması araştırılmaya başladı. Arka Sokaklar, Zuhal Topal, Survivor reyting sıralaması sonuçları için haberimizin devamını okuyabilirsiniz. İşte 15 Mayıs reyting sonuçları…
Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün akşam TV ekranlarında Arka Sokaklar, Zuhal Topal’la Sofrada, Survivor gibi sevilen yapımlar seyirci ile buluştu. 15 Mayıs Cuma reyting sonuçları içerisinde hangisinin zirvede yer aldığı merak ediliyor. 15 Mayıs Cuma Arka Sokaklar, Zuhal Topal, Survivor reyting sıralaması sonuçları haberimizde…