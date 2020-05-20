Pilavlı karnıyarık nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Pilavlı karnıyarık tarifi ve malzemeleri
Pilavlı karnıyarık nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada hem yaşananlar hem de yapılan yemekler yakından takip ediliyor. Gelinler arasında heyecanlı ve kıyasıya rekabet yaşanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Pilavlı karnıyarık tarifi ve malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde.
Pilavlı karnıyarık hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler yoğun araştırma yapmaya başladı. Gelinler, Gelinim Mutfakta programından her gün belirlenen yemekleri belli süreler içinde yapmaya çalışıyor. Gün boyunca yapılan yemeklere puanları kayınvalideler veriyor. En yüksek puanı alan yarışması gün birincisi olurken çeyrek altınında sahibi oluyor. Pilavlı karnıyarık nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Pilavlı karnıyarık tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.
PİLAVLI KARNIYARIK MALZEMELERİ NELERDİR?
1 kg patlıcan
Kızartmak için ;
Sıvı yağ
Pilavı için;
1 su bardağına yakın pirinç
1/2 (yarım) yemek kaşığı domates salçası
1/2 (yarım) yemek kaşığı biber salçası
1 tane kuru soğan
1 domates rendesi
2-3 diş sarımsak
Maydanoz
Zeytin yağı
Tuz, karabiber, nane, kimyon, pul biber
Dilerseniz bir miktar kıyma
Üzerine;
Domates
Biber
PİLAVLI KARNIYARIK NASIL YAPILIR?
Patlıcanları alacalı soyup tuzlu suda bir müddet beklettikten sonra yağda kızartıyoruz.
İçi için tüm malzemeleri karıştırıp bir bir buçuk su bardağı su ekleyip ocağa koyuyoruz. Dolma içi gibi hazırlıyoruz.
Kızarmış patlıcanların içine harcı koyuyoruz.
1 çay kaşığı kadar salçayı 1 bardak suyla karıştırıp patlıcanların üzerine döküyoruz.
Eğer tencerede pişirecekseniz bu şekilde ağzı kapalı olarak pişirebilirsiniz. Fırında pişirmek istiyorsanız patlıcanların üzerini domates ve biberle kapatın.
200 derece fırında pişirin.