Gelinim Mutfakta gün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 20 Mayıs 2020 puan durumu

Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler yakında takip ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacıların puanlarını kayınvalideleri yemekleri tadarak puanlıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Haberimizin içerisinden Gelinim Mutfakta 20 Mayıs puan durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

DİLEK’İN BEBEĞİ İÇİN CİNSİYET PARTİSİ

Gelinim Mutfakta yeni bölüm de yarışmaya bu hafta yeniden katılan Dilek’in hamile olduğu biliniyordu. Fatih Ürek ve yarışmacılar bugün Dilek için güzel bir Sürpriz hazırlıyor ve bebeği için cinsiyet Partisi yapılıyor. Bebeğin kız bebek olacağı öğrenilirken Fatma Hanım ise kendi ismini koymalarını istiyor.

HATİCE YEMEĞİ HAZIRLARKEN HATA YAPIYOR

Bugün mutfakta da kriz yaşanıyor. Hatice yemeğini hazırlarken yanlışlıkla zeytinyağı koyunca Elif’ten tepki geliyor. Bunun üzerine Hatice mutfak şefinde ne yapması gerektiğini öğrenmeye çalışıyor. Hatice’nin zeytinyağı kullanmasının puanları etkileyeceği düşünülürken aynı zamanda kayınvalidesine bir tüyo vermek olduğu tahmin ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.

İlk bölüm yayın tarihi: 12 Mart 2018

Sunucu: Fatih Ürek