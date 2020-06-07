Oblivion filmi konusu nedir? Oblivion oyuncuları kimler, hangi yılda çekildi?

Oblivion filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. 2013 yılında vizyona girmiş olan film, saat 20.00'da seyirci ile buluşacak; ardından hemen izleyemeyenler için ara vermeden tekrar ekranlara gelecek. Filmin oyuncu kadrosu ise göz dolduruyor. Oblivion konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler haberimizde...

OBLIVION KONUSU NEDİR?

Askeri bir yönetim, Jack adında deneyimli bir askeri, insanoğlunun bir zamanlar Dünya diye adlandırdığı terk edilmiş bir gezegene keşif için yollar. İnsanlığın büyük yok oluştan önce nasıl koşullarda yaşadığını araştırmakla, dahası yaşayan herhangi bir canlı olup olmadığını bulmakla görevlidir. İnsanlığın bir zamanlar yuvası olan Dünya gezegeni birtakım uzaylı canlılar tarafından işgal edilmiştir ve gezegende hala varlıklarını sürdürmektedirler. Jack tüm bunları araştırmakla görevliyken, karşısına hiç beklenmedik sürprizler çıkacaktır.

Tron filmi ile tanıdığımız yönetmen Joseph Kosinski’nin yönettiği; kıyamet sonrası bir kurguya sahip olan film, yönetmenin kendi çizgi romanından sinemaya uyarlandı.

OBLIVION OYUNCULARI

2013 yılında vizyona girmiş olan Oblivion filminin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Morgan Freeman, Andrea Riseborough, Olga Kurylenko gibi isimler dikkat çekiyor.



96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak?