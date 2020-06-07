96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak?
96 Saat filmi bu akşam 20.00'da ekranlara gelecek. Liam Neeson'un başrolünde oynadığı film, 2008 yılında vizyona girmişti. Emekli bir CIA ajanından konusunu alan 96 Saat filminin oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 96 Saat filminin yayınlanacağı kanal bilgisi haberimizde yer alıyor.
96 Saat filmi bu akşam ATV ekranlarında saat 20.00'da seyirci ile buluşacak. 2008'de vizyona girmiş olan filmde dikkat çeken isim ise Liam Neeson oluyor. 96 Saat oyuncuları ve konusu ile ilgili detaylı bilgileri haberimizin içerisinden okuyabilirsiniz.
96 SAAT FİLMİNİN KONUSU
Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir?
Kâbus gibi bu durumu tersine çevirmek için Bryan harekete geçecektir. Ancak beyaz kadın ticareti ile uğraşan bu çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Bununla birlikte bir önemli sorun daha vardır. Bryan'ın kendisinin Los Angeles'te, kaçırılan kızının ise Paris'te olması olayları iyice içinden çıkılamaz bir hale sokar.
96 SAAT OYUNCULARI KİMLER?
Liam Neeson
Maggie Grace
Famke Janssen
Xander Berkeley
Katie Cassidy
Olivier Rabourdin
Leland Orser
Jon Gries