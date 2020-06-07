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  3. 96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak?
07 Haziran 2020 Pazar 17:45 | Son Güncelleme:

96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak?

96 Saat filminin konusu nedir" 96 Saat oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak"

96 Saat filmi bu akşam 20.00'da ekranlara gelecek. Liam Neeson'un başrolünde oynadığı film, 2008 yılında vizyona girmişti. Emekli bir CIA ajanından konusunu alan 96 Saat filminin oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 96 Saat filminin yayınlanacağı kanal bilgisi haberimizde yer alıyor.

96 Saat filmi bu akşam ATV ekranlarında saat 20.00'da seyirci ile buluşacak. 2008'de vizyona girmiş olan filmde dikkat çeken isim ise Liam Neeson oluyor. 96 Saat oyuncuları ve konusu ile ilgili detaylı bilgileri haberimizin içerisinden okuyabilirsiniz.

96 SAAT FİLMİNİN KONUSU

Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir?

Kâbus gibi bu durumu tersine çevirmek için Bryan harekete geçecektir. Ancak beyaz kadın ticareti ile uğraşan bu çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Bununla birlikte bir önemli sorun daha vardır. Bryan'ın kendisinin Los Angeles'te, kaçırılan kızının ise Paris'te olması olayları iyice içinden çıkılamaz bir hale sokar.

96 SAAT OYUNCULARI KİMLER?

Liam Neeson

Maggie Grace

Famke Janssen

Xander Berkeley

Katie Cassidy

Olivier Rabourdin

Leland Orser

Jon Gries

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