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  3. Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün neden yok" Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman"

Cumartesi günlerinin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmiyor. TV kanalları acı haberlerin ardından yayın akışlarını değiştirdi. Yeni bölümü ertelenen diziler arasında Kuzey Yıldızı İlk Aşk da yer aldı. İzleyiciler Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 29 Şubat Show Tv yayın akışı..

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldız İlk Aşk dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizi hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. 29 Şubat Show Tv yayın akışı haberimiz içerisinde yer alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BUGÜN NEDEN YOK?

İdlib'te kahraman askerlerimize yapılan saldırı sonrası gelen acı haberlerin ardından TV kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın da bu nedenle yayınlanmadığı düşünülüyor.


KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV de Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 23. yeni bölüm yayınını bir hafta erteledi. Dizinin yeni bölümü 7 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

29 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat 20:00 : Lion

Saat 22:00 : Öfkeli Polisler

Saat 00:15 : Öfkeli Polisler

Saat 02:00 : Çukur

Saat 04:45 : Ramo


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