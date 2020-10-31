Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman yayınlanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Show Tv ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk her cumartesi yayınlanıyor. Show Tv yayın akışında Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı göremeyen kişiler detaylı bilgi almak istedi.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BUGÜN NEDEN YOK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümünün İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ekrana gelmediği düşünülüyor. Dizinin yeni bölümünün gelecek hafta seyirci ile buluşacağı tahmin ediliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız’ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır.

Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelilerdir. Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkmaktadırlar. Nitekim korktukları başlarına gelir. Yirmi yıllık aşkın, yirmi yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir. Kuzey’in aşkını, kendi yöntemleriyle sınayacaktır. Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir. Kuzey, bir Yıldız’a dokunabilmek için uçmayı göze alabilecek midir? Buna cesaret etse bile sonunda Yıldız’a dokunmayı başarabilecek midir? Yoksa…