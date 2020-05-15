İrmikli portakallı puding hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. En yüksek puanını alan kişi hem birinci oluyor hem de altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, İrmikli portakallı puding nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta İrmikli portakallı puding tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

İRMİKLİ PORTAKALLI PUDİNG MALZEMELERİ

1 litre süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Portakallı Sos Malzemesi:

3 portakal suyu

1 portakal kabuğu rendesi

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı nişasta

Yarım paket vanilya

Arası İçin:

1 paket kakaolu bisküvi

Üzerine isteğe göre çikolata rendesi ya da hindistan cevizi rendesi

İRMİKLİ PORTAKALLI PUDİNG NASIL YAPILIR?

Tencereye süt ve toz şekeri alıp kaynatın. Kaynamaya başlayınca içine yavaş yavaş irmiği ilave edin devamlı karıştırarak kaynatın. Vanilyayı ekleyip 4-5 dakika kısık ateşte karıştırarak kaynatın. Ocağı kapatıp içine tereyağını ilave edip iyice karıştırın.

Kelepçeli kalıbı uygun büyüklükte bir tabağa alıp içine irmikli pudingin yarısnı dökün. Kakaolu bisküviyi dizip kalan pudingide üzerine dökün.

Portakal suyu üç su bardağı çıkmazsa normal su ile üç su bardağına tamamlayıp tencereye alın. Üzerine bir portakal kabuğu rendesi, toz şeker, nişasta ve vanilyayı ilave edip iyice karıştırın. Ocağı yakıp karıştırarak kaynatın. Portakal sosu kaynamaya başlayınca ocağı kısıp karıştırmaya devam ederek 3-4 dakika daha kaynatın. Sos hazır olunca kelepçeli kalıptaki irmikli pudingin üzerine dökün. Biraz soğuyunca üzerini rendelenmiş çikolata ya da hindistan cevizi rendesi ile süsleyip buzdolabına kaldırıp soğumaya bırakın. Birkaç saat buzdolabında bekletip servis edin. Afiyet olsun.

Gelinim Mutfakta bugün var mı? Gelinim Mutfakta saat kaçta?