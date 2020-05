Gelinim Mutfakta hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Bir yandan eğlenceli anlar yaşanırken diğer yandan yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün var mı? Gelinim Mutfakta saat kaçta? Fatih Ürek’in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Ramazan ayı sebebiyle programdan önce Arda’nın Mutfağı yayınlanıyor. Gelinim Mutfakta her gün yayınlanan saatinden 1 saat geç başlıyor. Gelinim Mutfakta 13:45’ Kanal D ekranlarında.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.

İlk bölüm yayın tarihi: 12 Mart 2018

Sunucu: Fatih Ürek

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta Ezgi'nin yarışmada neden olmadığı hakkında Reyhan Hanım tarafından açıklandı. Ezgi’nin oğlunun daha önce havale geçirmesi dolayısıyla yarışmaya devam edemeyeceği duyuruldu.