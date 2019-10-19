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  3. Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları isimleri: Hızlı ve Öfkeli filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları isimleri: Hızlı ve Öfkeli filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları isimleri: Hızlı ve Öfkeli filmi oyuncuları kimler, konusu nedir"

Araba tutkunlarının severek izlediği Hızlı ve Öfkeli 7 filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Paul Walker, Vin Diesel ve Dwayne Johnson’ın paylaştığı filmin yönetmenliğini James Wan üstleniyor. Dünya üzerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hızlı ve Öfkeli film serisinin 7.’si olan “Furious” 2015 yılında vizyona girdi. Peki, Hızlı ve Öfkeli filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi oyuncuları isimleri ve konusu merak ediliyor. Hız ve aksiyon tutkunlarının heyecanla izlediği serinin 7. filmi olan “Furious” oyuncu kadrosunda Jason Statham, Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson gibi ünlü isimler yer alıyor. Dominic Toretto ve ekibi, artık suç dünyasını geride bırakmaya karar vermiştir. Owen Shaw'u alt ettikten sonra yollarını ayırmışlardır. Ancak komadaki Shaw'un kardeşi Deckard Shaw kardeşini bu hale getirenlerden intikamını almaya kararlıdır ve başta Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye ant içmiştir. İşte Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu ve oyuncuları

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU

Hız, güzel arabalar, soygun, dostluk, ihanet ve sadakat temaları üzerine kurulmuş, fenomenleşen film serisinin son halkasında Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Paul Walker son kez beraber kamera karşına geçti.

Serinin son bölümünde Hızlı ve Öfkeli ekibi bu kez İngiltere'den gelen bir intikam planından habersizlerdir. Shaw kardeşi Owen'ın hesabını sormakta ve onu yaralayanların karşısına çıkmaktadır. Shaw kibin Toretto evini havaya uçurduktan sonra Dom yetkili bir devlet ajanından yardım ister. Böylece ekip bir kez daha harekete geçer. Bu kez ABD hükümeti için yaptırılan bir takip cihazını ele geçirmek zorundadırlar. 

PAUL WALKER NEDEN ÖLDÜ?

Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Elsa Pataky ve Lucas Black’ten oluşan kemik kadronun korunduğu filmde ayrıca Jason Statham, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey, Nathalie Emmanuel ve Kurt Russell gibi yıldızlar da yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda sürpriz bir isim olarak Saw ve Insidious gibi ses getiren filmlere imza atan James Wan bulunuyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCULARI

Vin Diesel Rolü : Dominic Toretto

Paul Walker Rolü : Brian O'Conner

Jason Statham Rolü : Deckard Shaw

Michelle Rodriguez Rolü : Letty Ortiz

Jordana Brewster Rolü : Mia Toretto

Tyrese Gibson Rolü : Roman Pearce

Ludacris Rolü : Tej Parker

Dwayne Johnson Rolü : Luke Hobbs

Lucas Black Rolü : Sean Boswell

Kurt Russell Rolü : Mr.Nobody

Nathalie Emmanuel Rolü : Ramsey

Elsa Pataky Rolü : Elena

Gal Gadot Rolü : Gisèle

John Brotherton Rolü : Sheppard

Luke Evans Rolü : Owen Shaw

 

 

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