Paul Walker kimdir? Paul Walker neden öldü, kaç yaşındaydı?

Paul Walker kimdir, neden öldü? sorusu aratılıyor. Hızlı ve Öfkeli filmi ile tanınan dünyaca ünlü oyuncu Paul Walker hayatını kaybetmiş, sevenleri ve yakınlarını yasa boğmuştu. 2013 yılında Hızlı ve Öfkeli 7 filminin çekimleri devam ederken hayatını kaybeden Walker, öldüğünde henüz 40 yaşındaydı. Walker’ın kardeşi filmin tamamlanmasında yer aldı. İşte Paul Walker’ın hayatı

PAUL WALKER KİMDİR?

1973 doğumlu Amerikalı sinema oyuncusu. Glendale’de büyüyen Walker, ilk önce Alfred Nobel Okulu‘na ardından Foreman Lisesi‘ne devam etti.1991‘de mezun olmasının ardından deniz biyolojisi okudu. Eskiden modellik yapan aktör 2001 yapımı “Hızlı ve Öfkeli” (Fast and Furious) filminde canlandırdığı polis memuru Brian O’Conner rolüyle müthiş bir üne kavuşmuştur. Kendisinden küçük Caleb ve Cody adında iki erkek kardeşi ve Ashlie adında bir kız kardeşi ve Meadow Rain isimli bir kızı vardır.

Paul Walker IV, emekli kanalizasyon müteahhiti Paul William Walker III ile eski model Cherly Crabtree'nin çocukları olarak 12 Eylül 1973'te Glendale, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Büyükbabası William Walker (diğer adıyla 'Irish' Billy Walker) Pearl Harbor baskınından kurtulanlardan biriydi ve aynı zamanda da donanmanın orta siklet boks şampiyonuydu. Dedesi ise II. Dünya Savaşı'nda General Patton'ın komutasında İtalya'nın istilası sırasında bir tank müfrezesini kumanda etti. Kendisinden küçük Caleb ve Cody adında iki erkek kardeşi ve Ashlie adında bir kız kardeşi olan Walker, Ahir Zaman Azizi olarak Mormon Mezhebi'ne mensup muhafazakar bir ailede yetişti.

2001 yılında Vin Diesel'le birlikte başrolünde oynadığı The Fast and the Furious (Hızlı ve Öfkeli) filmiyle müthiş bir çıkış yakalayan Walker, bu filmin ardından birçok aksiyon macera filminde oynadı. Walker aynı zamanda devam filmi 2 Fast 2 Furious'da (2003) da rol aldı. Serinin 4. filmi olan ve 2009 Temmuz ayında çıkan Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli 4) filminde Vin Diesel ile beraber başrolü paylaşmıştır. Hızlı ve Öfkeli serisindeki polis memuru Brian O'Conner oldukça tutulan bir karakter ve Paul Walker'a da ün kazandıran bir rol oldu.Şubat 2001'de MostBeautifulMan.com tarafından ayın en güzel erkeği seçilen Walker, 2002 yılında People Dergisi tarafından Dünyanın En Güzel 50 İnsanı arasında yer aldı.

PAUL WALKER NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Paul Walker henüz 40 yaşındayken 30 Kasım 2013 tarihinde Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda arkadaşıyla beraber hayatını kaybetmiştir.