Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Mayıs 2020 puan durumu!

Gelinim Mutfakta 15 Mayıs 2020 puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün Fatih Ürek’in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan programda rekabet devam ediyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacıların puanlarını kayınvalideleri yemekleri tadarak puanlıyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olurken 5 altın bileziğinde sahibi oluyor. Haberimizde Gelinim Mutfakta haftanın finali hakkında son durum bilgilerine ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden gelin ise 42 puanla Kıymet oldu.

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 69 puanla Elif’in oldu. Hatice ise ikincilikte kaldı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını alan gelini, 8 puanla Hatice oldu. Günün en düşük puanını alan ikinci gelini ise 10 puanla Kıymet oldu. Günün en yükse puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise 14 puanla Neslihan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Ramazan ayı sebebiyle programdan önce Arda’nın Mutfağı yayınlanıyor. Gelinim Mutfakta her gün yayınlanan saatinden 1 saat geç başlıyor. Gelinim Mutfakta 13:45’ Kanal D ekranlarında.

GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını elde eden gelini 5 puanla Kıymet oluyor.

Kıymet'in ardından en düşük puanı elde eden bir başka isimse 12 puanla Neslihan oluyor.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelinse 17 puanla Hatice olarak açıklandı. Elif'se 13 puanla gün ikincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.

İlk bölüm yayın tarihi: 12 Mart 2018

Sunucu: Fatih Ürek