Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta 14 Mayıs puan durumu!

Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler yakında takip ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacıların puanlarını kayınvalideleri yemekleri tadarak puanlıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Haftanın sonunda en yüksek puanı alan kişi 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Haberimizin içerisinden Gelinim Mutfakta 14 Mayıs puan durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Fatih Ürek 14 Mayıs puan durumunu açıklayınca haberimize eklenecektir.

MUTFAKTA NESLİHAN ŞİRİNE OLDU!

Kılık değiştirerek stüdyoya gelen gelinlerde neşeli dakikaların yaşanmasına neden oluyor. Neslihan’ın Şirine, Elif’in cadı, diğer yarışmacıların ise Kızılderili ve korsan rolünde olduğu mutfakta birbirinde renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanlandığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.