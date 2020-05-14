Kremalı patatesli köfte hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Gelinim Mutfakta'da her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi hem birinci oluyor hem de altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Kremalı patatesli köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kremalı patatesli köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

KREMALI PATATESLİ KÖFTE MALZEMELERİ

Köfte için Malzemeler

250 gr. kıyma

çeyrek su bardağı ekmek kırıntısı – panko

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı Kuru kekik

Harcı için Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan – piyazlık doğranmış

2 diş sarımsak

10 adet mantar – ince dilimlenmiş

1 adet patates

1,5 su bardağı krema(300 ml)

Üzeri için Malzemeler

Kaşar peyniri – rende

KREMALI PATATESLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte için;

Bir karıştırma kabında kıyma, ekmek kırıntısı, tuz, karabiber ve kuru kekiği yoğurun.

Yoğurduğunuz köfte harcını iki yağlı kağıt arasında ince olacak şekilde açın.

Hazırladığınız köfte harcını önce boyuna doğru şeritler sonra enine doğru dikdörtgen şeritler olacak şekilde kesin.

Tavanızı ocakta ısıtın ve köftelerinizi arkalı önlü pişirin.

Harcı için;

Patatesleri yuvarlak olacak şekilde isterseniz mandolin yardımıyla ince ince dilimleyin.

Tavanızı ocağa alın ve zeytinyağı ekleyip ısıtın.

Jülyen doğradığınız soğanları ekleyin ve hafif kavurun.

Ardından ince doğradığınız sarımsakları ve ince doğradığınız mantarları ekleyip pişirin.

Mantarlar sularını çekince bir tabağa alın ve bekletin.

Birleştirmek için;

Yuvarlak cam fırın kabınızın taban kısmına hafif krema gezdirin.

Ardından patates, mantarlı harç ve köftelerinizi yerleştirin.

Bu şekilde bütün malzemeyi hazırlayın, en üste patatesin gelmesine dikkat edin.

En üstüne kremayı gezdirin.

Fırın kabınızın üzerini yemeğe değmeyecek şekilde alüminyum folyoyla kapatın ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.