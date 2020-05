Gelinim Mutfakta 22 Mayıs 2020 puan durumu| Gelinim Mutfakta sezon finali birincisi kim oldu? İşte puan tablosu

Gelinim Mutfakta 22 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan yarımada yaşana son gelişmeler merak ediliyor. Sezon finaline girmeye hazırlanan yarışmada her gün belirlenen yemekler gelin yarışmacılar tarafından hazırlanıyor. Kayınvalideler yemeği kimin yaptığını bilmeden puanlama yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta sezon finali birincisi kim oldu? Haberimizin içerisinden 5 altın bileziğin ve sezon finali birincisine ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta sezon finali birincisi henüz açıklanmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

21 MAYIS PUAN DURUMU

Elif: 13 puan alarak gün birincisi oldu.

Hatice: 12 puan

Neslihan: 11 puan

Dilek: 10 puan alarak sonuncu oldu.

DİLEK VE HATİCE ARASINDA GERİLİM

Sezon finalinde hem kaynanalar arasında hem de gelinler arasında gerilim yaşandı. Dilek, Hatice’nin kendi yemeğini bırakarak Dilek’le uğraştığını öne sürecek. Çiğdem Hanımın ortaya attığı iddialar sonrasında ise Reyhan Hanım “kanıtla” diyerek kendisine resti çekecek. Öte yandan Hüsniye Hanım da bugüne kadar çizgisini bozmadığını bundan sonra da bozmayacağını ifade edecek.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.

İlk bölüm yayın tarihi: 12 Mart 2018

Sunucu: Fatih Ürek