Çikolatalı elma ve armut topları hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler yoğun araştırma yapmaya başladı. Gelinler, Gelinim Mutfakta programından her gün belirlenen yemekleri belli süreler içinde yapmaya çalışıyor. Gün boyunca yapılan yemeklere puanları kayınvalideler veriyor. En yüksek puanı alan yarışması gün birincisi olurken çeyrek altınında sahibi oluyor. Çikolatalı elma ve armut topları nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Çikolatalı elma ve armut topları tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ÇİKOLATALI ELMA VE ARMUT TOPLARI MALZEMELER

200 gr. pötibör bisküvi – 1 paket

1 adet kırmızı elma – rende

1 adet armut – rende

1 su bardağı fındık – dövülmüş

1 yemek kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı sumak

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Üzeri için Malzemeler;

1 su bardağı bitter çikolata

4 – 5 yemek kaşığı krema – bitter için

½ su bardağı beyaz çikolata

2 – 3 yemek kaşığı krema – beyaz için

ÇİKOLATALI ELMA VE ARMUT TOPLARI NASIL YAPILIR?

Elma ve armudunuzun kabuklarını soyun.

Rendenin kalın tarafıyla elmanızı ve armudunuzu rendeleyin.

Fındıklarınızı hafif toz haline gelene kadar çekin.

Pötibör bisküvileri bir parçalayıcının içerisinde toz haline getirin.

Bir karıştırma kabında elma, armut, pötibör bisküvi, fındık, tarçın ve sumağı ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Yoğurduğunuz harcı buzdolabında 30 – 45 dakika ya da derin dondurucu da 10 – 15 dakika bekletin.

Buzdolabında ya da derin dondurucuda beklettiğiniz harçtan cevizden biraz daha küçük toplar yuvarlayıp, bir tabağa dizin.

Üzeri için;

Bitter çikolatayı benmaride eritin ve içerisine krema koyup karıştırın.

Beyaz çikolatayı benmari de eritin ve içerisine krema koyup karıştırın.

Birleştirmek için;

Hazırladığınız toplarınızı servis edeceğiniz tabağa alıp üzerine erittiğiniz bitter çikolatayı gezdirin.

Bitter çikolatanızın üzerine de beyaz çikolatayı şeritler halinde gezdirerek servis edin.