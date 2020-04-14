Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Survivor reyting sıralaması | 14 Nisan Salı reyting sıralaması sonuçları açıklandı mı?

14 Nisan Salı reyting sonuçları arama motorlarında aratılıyor. Televizyon yayın akışında hangi dizinin veya programın zirvede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün akşam (13 Nisan) TRT 1'de Ya İstiklal Ya Ölüm; ATV'de Kim Milyoner Olmak İster; Star TV'de Güldüy Güldüy Show; Kanal D'de Sar Başa isimli sinema filmi yayınlandı. 14 Nisan Salı reyting sıralaması sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde…