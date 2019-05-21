Diriliş Ertuğrul'da son 2 bölüm öncesi sürpriz

Diriliş Ertuğrul’un 149. Bölümü 2. fragmanında heyecanın yine yüksek olduğu görülüyor. Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde Sırma Hatun, Moğollarla işbirliği yaparak ve altın alarak İlbilge Hatun’un evlilik planı nedeniyle ayrıldığı Umar Obası beyliğine kendi istediği ismi getirmişti. Sırma Hatun, yeni beyle evleneceğini de açıklamıştı.

Yeni bölümde Sırma Hatun’un “Beylik davasını sürdüreceğim” dediği duyuluyor. Yeni Bey ise İlbilge Hatun’a “İşte duydun gayri bu obada da, otağda da hükmün kalmamıştır” diyor.

Selcan Hatun ise Umur Obası’nda yaşanan garip duruma dikkat çekerken Gündoğdu Bey “Töre belli, usul belli. Beyler kimi layık görürse posta o oturur” diyor. Selcan Hatun ise yaşanan garabetin farkında olduğunu belli ediyor

BERKE HAN SÜRPRİZİ





Diriliş Ertuğrul’un 149. Bölümünde Altın Orda hükümdarı Berke Han da ekranlara geliyor. Dizide Moğol istihbaratının başındaki isim olan Arık Buka, bundan önceki bölümlerde Berke Han’ın yanında casusu olduğunu söylemişti. Bu bölümde Ertuğrul Bey, Berke Han’ın yanına giderek “Mazlumlara ve alemi İslam’a karşı sizin de bizim de boyun borcumuz vardır. Hain sizin en yakınınızdadır” diyerek Moğol casusundan bahsediyor.

BERKE HAN KİMDİR?

Berke Han, Altın Orda hanıdır (1256-1266). Cengiz Han’ın torunu, Cuci Han’ın oğlu, Batu Han’ın kardeşi, Sertak ile Ulakçı hanların da halefidir.

Tarihe ilk müslüman Altın Orda hükümdarı olarak geçen Berke Han, İslâmiyet’i daha yeğenleri zamanında kabul etmiş. İslâmiyet’i kabulünde Şeyh Necmeddîn-i Kübrâ’nın halifelerinden Seyfeddin Bâharzî’nin büyük rolü olmuştu. Saray şehrinin kurulmasından sonra Türkistan’la ticarî münasebetler artmış ve bunun sonucu İslâmiyet süratle yayılmıştır. Cüzcânî ve Cüveynî’nin yazdıklarından anlaşıldığına göre Berke Han yasa ve şeriatı birlikte uygulamış, her iki sistemin ruhuna bütün samimiyetiyle bağlı kalmıştır. Kur’ân-ı Kerîm öğretmek üzere okullar açtırmış, Saray’da imam ve müezzinler bulundurmuş ve âlimleri himaye etmiştir

Berke Han zamanında en parlak devrini yaşayan Altın Orda Moğolistan’daki büyük kağanlıktan ayrılmış ve tamamen bağımsız bir devlet olmuştur. Onun kendi adına sikke bastırması da bunu göstermektedir.

Berke’nin Saray (Sarây-ı Berke) adıyla İdil nehri kıyısındaki büyük bir düzlükte inşa ettirdiği şehir kısa zamanda bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

ALTIN ORDA NE DEMEK?

ALTIN ORDA DEVLETİ NE ZAMAN KURULDU?

Çağatay Han ve Ögedey Kağan’ın 1241 yılında birbiri ardınca ölmeleri üzerine Cengiz’in torunları arasında en yaşlı ve itibarlı kişi durumuna geçen Batu Han, daha rahat hareket etme imkânına sahip oldu. Böylece İrtiş boyundan Aral gölünün kuzeyindeki yerler de dahil olmak üzere Kama, İdil havzası, Özü boyu ve Turla bölgesine kadar uzanan geniş bir sahada, merkezi Saray şehri olan Altın Orda Devleti kuruldu. Bu devletin teşkilâtı, Cengiz Han’ın yasası ile Türk töresinin ortak esaslarına göre tesbit edilmekle beraber, idare altına alınan yerlerin mahallî birçok hususiyetleri de göz önünde tutulmuş ve bu esaslar bilhassa Batu Han zamanında başarıyla uygulanmıştır.