Çukur izleyiciler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Show TV ekranlarından yayınlanan dizinin hayranları Çukur’un ekranlara döneceği tarihi merak ediyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstengil gibi oyuncuların yer aldığı dizi AY Yapım imzalı. Peki, Çukur yeni bölüm ne zaman başlayacak? Çukur ekranlara geri mi dönüyor? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle yayın hayatına ara veren dizin hakkında gelişme yaşandı. Çukur dizisinin Eylül ayında ekranlara döneceği aktarıldı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un 3. sezon final olan 93. bölümünde; Çukur'un evde çekilen, sürprizlerle dolu yeni bölümünde ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek.

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Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet ile ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.