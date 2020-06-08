Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm ne zaman başlayacak? Öğretmen sezon finali mi yaptı?

Sevilen dizi Öğretmen coronavirüs salgınından dolayı çekimleri durdurulan diziler arasında yer alıyor. Öğretmen dizisi 5. Yeni bölüm ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı da hayranları tarafından merakla bekleniyor. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Öğretmen sezon finali mi yaptı? İşte yanıtı…

ÖĞRETMEN 5. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmen dizisinin, korona virüsü salgını dolayısıyla çekimlerine ara verilmişti. Dizinin yeni bölümünün ne zaman geleceği ise büyük merak konusuydu. Yapımcı Fatih Aksoy konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgın riskinin mevcut durumda hala devam ettiğinin altını çizen Aksoy, “Bu sezon bizim için bitti” dedi. Böylelikle Öğretmen dizisi 5. Yeni bölüm yayınlanmadan en son yayınlanan 4. Bölümüyle sezon finali yapmış oldu.

ÖĞRETMEN 4. BÖLÜM ÖZETİ

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur. Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar.

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir insanlık dersi vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır. Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; 12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur? Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek! Çocuklara ve hatta tüm ülkeye iyi insan olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

Çukur yeni bölüm ne zaman başlayacak? Çukur ekranlara geri mi dönüyor?

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

İlker Kaleli

Ceren Moray

Serhat Kılıç

Afra Saraçoğlu

Serkan Keskin

Şerif Erol

Ramazan Demir

Doğa Üzüm

Efekan Can

Elif Eren Balıkçı

Bensu Uğur

Özgür Civelek

Ezgi Gör

Göksu Melek Ulucan

Seyit Nizam Yılmaz

Burak Can Aras

Deniz Özgür

Ömer Furkan Eroğlan

Can Bartu Arslan

Beran Soysal

İsmail Karagöz

Hasan Şahintürk

Cansın Şenel

Ruhi Sarı