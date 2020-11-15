9 yıl aradan sonra yeniden başlayan İbo Show zirveyi zorladı! İşte 14 Kasım Cumartesi 2020 reyting sonuçları

14 Kasım Cumartesi 2020 reyting sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre yıllar sonra ekranlara yeniden dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in sunduğu Star TV'de yayınlanan İbo Show zirveyi zorladı. Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer'le televizyonda izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan İbo Show uzey Yıldız'ı İlk Aşk ve MasterChef Türkiye'nin önüne geçemedi. Yine de İbo Show'un reyting sıralamasındaki yeri başarılı bulundu. İşte 14 Kasım Cumartesi 2020 reyting sonuçları...

14 KASIM REYTİNG SONUÇLARI REYTİNG SONUÇLARI

Düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçlarında göre zirvenin sahibi açıklandı. Dizi, film ve programlar Total ve AB gruplarında sıralanıyor.