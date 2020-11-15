15 Kasım 2020 Pazar 13:13 | Son Güncelleme:
9 yıl aradan sonra yeniden başlayan İbo Show zirveyi zorladı! İşte 14 Kasım Cumartesi 2020 reyting sonuçları
14 Kasım Cumartesi 2020 reyting sonuçları belli oldu! Dün akşam Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gönül Dağı, Zümrüdüanka dizileri ile MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster ve 9 yıl aranın ardından dönen İbo Show ekranlarda izleyici ile buluştu. 14 Kasım Cuma 2020 reyting sonuçlarına göre 9 yıl aranın ardından yeniden başlayan İbo Show reyting sıralamasına damgasını vurdu. Ancak zirveyi Kuzey Yıldız'ı İlk Aşk ve MasterChef Türkiye kaptı.
14 Kasım Cumartesi 2020 reyting sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre yıllar sonra ekranlara yeniden dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in sunduğu Star TV'de yayınlanan İbo Show zirveyi zorladı. Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer'le televizyonda izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan İbo Show uzey Yıldız'ı İlk Aşk ve MasterChef Türkiye'nin önüne geçemedi. Yine de İbo Show'un reyting sıralamasındaki yeri başarılı bulundu. İşte 14 Kasım Cumartesi 2020 reyting sonuçları...
14 KASIM REYTİNG SONUÇLARI REYTİNG SONUÇLARI
Düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçlarında göre zirvenin sahibi açıklandı. Dizi, film ve programlar Total ve AB gruplarında sıralanıyor.