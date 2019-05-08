Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1861
  • 6,9309
  • 255.062
  • 90.141
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. 8 Mayıs reyting sonuçları: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması

8 Mayıs reyting sonuçları: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması

8 Mayıs reyting sonuçları: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması

8 Mayıs reyting sonuçları merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralamasında kim birinci? Çarşamba akşamları TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapım belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Diriliş Ertuğğrul 14.2 share ile birinci, Sen Anlat Karadeniz 6.8 share ile üçüncü, Kuzgun 4.61 share ile altıncı oldu.

8 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları araştırılıyor. Çarşamba reyting sıralamasında kim birinci? Çarşamba akşamları TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından reyting sıralaması belli oluyor. Bu sıralamada her hafta Diriliş Ertuğrul zirveye adını yazdırmayı başarıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Diriliş Ertuğğrul 14.2 share ile birinci, Sen Anlat Karadeniz 6.8 share ile üçüncü, Kuzgun 4.61 share ile altıncı oldu. Detaylı reyting sıralaması haberimizde sizlerle.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Brad Pitt aşk iddialarına yanıt verdi
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler karakolluk oldu
Enes Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında Akşam Gazetesi editörleri Tamer Ayeri ve Öme

Fenerbahçe ve Galatasaray Bombayı Patlatıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin ilk fotoğrafı

Game of Thrones'ta ejderhanın (Rhaegal) öldürülmesi sahnesinin kamera arkası