8 Mayıs reyting sonuçları: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması

8 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları araştırılıyor. Çarşamba reyting sıralamasında kim birinci? Çarşamba akşamları TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından reyting sıralaması belli oluyor. Bu sıralamada her hafta Diriliş Ertuğrul zirveye adını yazdırmayı başarıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Diriliş Ertuğğrul 14.2 share ile birinci, Sen Anlat Karadeniz 6.8 share ile üçüncü, Kuzgun 4.61 share ile altıncı oldu. Detaylı reyting sıralaması haberimizde sizlerle.