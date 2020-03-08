8 Mart reyting sonuçları: Pazar Gel Dese Aşk, Savaşçı, Survivor reyting sıralaması nasıl?

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 8 Mart reyting sonuçlarında hangi dizi birinci? Pazar akşamları Fox TV’de Savaş, TV 8’de Survivor, TRT 1’de Şampiyon, Star TV’de Güvercin yapımları yayınlanıyor. ATV’de bu akşam Gel Dese Aşk dizisi ilk bölümü ile ekrana gelecek. İzleyiciler hangi yapımın daha çok izlendiğini öğrenmek istiyorlar.