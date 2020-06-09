8 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?
8 Haziran 2020 reyting sonuçları haftanın ilk gününde hangi dizi, film ve programların izlendiğini merak edenler için araştırılmaya başladı. Keyifli bir hafta sonunun ardından pazartesi gününün iş yorgunluğunu atmak isteyenler televizyon karşısına geçti. En çok izlenen yapımların listelendiği reyting sıralaması sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.
Reyting sonuçları 8 Haziran 2020 tarihinde televizyon seyircisi tarafından en çok izlenen dizi, film ve programları listeliyor. Konuyu yakından takip edenler her gün düzenli olarak paylaşılan reyting sıralaması verilerini inceliyorlar. Dün akşam Sefirin Kızı ve Zalim İstanbul dizileri ekranlardaydı. Reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde...
8 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
8 Haziran Pazartesi gününe ait reyting sıralaması sonuçları henüz yayınlanmadı. Reyting sonuçlarına ait veriler açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir. Güncel verileri beklerken geçen hafta bugün hangi yapımların izlendiğini haberimizin içerisinden inceleyebilirsiniz.