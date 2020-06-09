8 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları 8 Haziran 2020 tarihinde televizyon seyircisi tarafından en çok izlenen dizi, film ve programları listeliyor. Konuyu yakından takip edenler her gün düzenli olarak paylaşılan reyting sıralaması verilerini inceliyorlar. Dün akşam Sefirin Kızı ve Zalim İstanbul dizileri ekranlardaydı. Reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde...

8 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Haziran Pazartesi gününe ait reyting sıralaması sonuçları henüz yayınlanmadı. Reyting sonuçlarına ait veriler açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir. Güncel verileri beklerken geçen hafta bugün hangi yapımların izlendiğini haberimizin içerisinden inceleyebilirsiniz.