7 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Tutunamayanlar reyting sıralaması nedir?
Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 7 Ocak reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Her hafta dizilerin yeni bölümleri ekrana geliyor. Ocak ayının ilk haftasında reklam anlaşmaları sebebi ile birçok dizinin yeni bölümleri yayınlanmıyor. 7 Ocak’ta Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümü izleyici karşısına çıkıyor. Reytingler ile ilgili detayları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
7 Ocak reyting sonuçları izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Tutunamayanlar reyting sıralaması merak ediliyor. Her hafta dizilerin yeni bölümleri belirli günlerde ekrana geliyor. Sevilen yapımların izleyici ile buluşmasının ardından reyting sıralaması belli oluyor. 7 Ocak’ta Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından reytinglerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.