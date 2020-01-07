7 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Tutunamayanlar reyting sıralaması nedir?

7 Ocak reyting sonuçları izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Tutunamayanlar reyting sıralaması merak ediliyor. Her hafta dizilerin yeni bölümleri belirli günlerde ekrana geliyor. Sevilen yapımların izleyici ile buluşmasının ardından reyting sıralaması belli oluyor. 7 Ocak’ta Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından reytinglerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.