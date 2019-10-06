6 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar günü Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, TRT 1’de Elimi Bırakma, TV 8’de Masterchef, ATV’de Kimse Bilmez yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Geçen hafta total puan türünde Aşk Ağlatır ikinci sırada, MasterChef Türkiye üçüncü sırada, Kimse Bilmez dördüncü sırada yer almıştı.