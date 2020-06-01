31 Mayıs 2020 reyting sonuçları açıklandı! 31 Mayıs reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?

31 Mayıs 2020 reyting sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. Pazar akşamı evde televizyon keyfi yapan izleyiciler birbirinden kaliteli ve eğlenceli dizi, film ve programları izledi. 31 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mayıs 2020 reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu? Dün akşam hem Total, AB'de birinci olan program ve dizi izleyenler tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

31 Mayıs 2020 reyting sonuçları açıklandı. İşte ilk 10 'da bulunan tv programları ve dizileri...