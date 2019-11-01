Reyting sonuçları açıklandı! 31 Ekim Perşembe Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması
31.10.2019 Cuma reyting sonuçları belli oldu.. Reyting sıralaması televizyondaki dizilerin ve programların hangi sırada yer aldığını öğrenmek isteyen bireyler tarafından araştırılıyor. Perşembe günü Kanal D’de Kung Fu Panda, Show Tv’de Güldür Güldür Show Tekrar, Fox Tv’de Mucize Doktor, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv’de Kolonya Cumhuriyeti, TRT 1’de Börü yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ise ikinci olmuştu. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…
Reyting sonuçları 31 Ekim açıklandı.. 31 Ekim reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Perşembe günü Fox Tv’de Mucize Doktor, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv’de Kolonya Cumhuriyeti, Kanal D’de Kung Fu Panda, Show Tv’de Güldür Güldür Show Tekrar, TRT 1’de Börü yayınlandı. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz