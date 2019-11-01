Reyting sonuçları açıklandı! 31 Ekim Perşembe Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

Reyting sonuçları 31 Ekim açıklandı.. 31 Ekim reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Perşembe günü Fox Tv’de Mucize Doktor, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv’de Kolonya Cumhuriyeti, Kanal D’de Kung Fu Panda, Show Tv’de Güldür Güldür Show Tekrar, TRT 1’de Börü yayınlandı. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz