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  3. 29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar günü Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez reyting sıralaması

29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar günü Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez reyting sıralaması

29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" Pazar günü Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 29 Eylül Pazar reyting sonuçlarında kim birinci? Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, TRT 1’de Elimi Bırakma, TV 8’de Masterchef, ATV’de Kimse Bilmez ekrana geliyor. Star TV’de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisi artık salı akşamları yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total'de Aşk Ağlatır 15.6 Share alark birinci, Masterchef 12.59 Share alarak üçüncü oldu.

29 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor.  Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, TRT 1’de Elimi Bırakma, TV 8’de Masterchef, ATV’de Kimse Bilmez yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımı hangisinin olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta total'de Aşk Ağlatır 15.6 Share alark birinci, Masterchef 12.59 Share alarak üçüncü, Çok Güzel Hareketler 2 11.29 Share alarak dördüncü oldu. Haberimiz içerisinden reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

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