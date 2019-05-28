28 Mayıs reyting sonuçları: Salı Kadın, Leke reyting sıralaması

Reyting sonuçları araştırılan konular arasına yer alıyor. 28 Mayıs reyting sonuçlarında kim birinci? Salı akşamları Fox TV’de Kadın, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Leke dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor. Her hafta Kadın dizisi zirveye yerleşmeyi başarıyor. Geçtiğimiz hafta total puan türünde Kadın dizisi 24.74 share alarak birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 19 share alarak ikinci oldu. Detaylı reyting sıralaması haberimizde sizlerle