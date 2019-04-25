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  3. 25 Nisan reyting sonuçları: Perşembe Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

25 Nisan reyting sonuçları: Perşembe Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

25 Nisan reyting sonuçları: Perşembe Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

25 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması merak ediliyor. Perşembe akşamları Star TV’de Avlu, Show TV’de Çarpışma, Fox TV’de Bizim Aile, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ardından en çok hangi dizinin izlendiği açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde 31.62 share alan Bir Zamanlar Çukurova birinci, 10.74 share alan Bizim Hikaye beşinci, 10.58 share alan Avlu altıncı oldu.

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Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 25 Nisan reyting sonuçlarında kim birinci? ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Avlu, Show TV’de Çarpışma, Fox TV’de Bizim Aile dizileri Perşembe akşamları ekrana geliyor.Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting sıralaması açıklanıyor ve en çok izlenen dizi belli olmuş oluyor. Son açıklanan sonuçlarda total puan türünde 31.62 share alan Bir Zamanlar Çukurova birinci sırada, 10.74 share alan Bizim Hikaye beşinci sırada, 10.58 share alan Avlu altıncı sırada yer aldı. Güncel reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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