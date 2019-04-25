25 Nisan reyting sonuçları: Perşembe Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 25 Nisan reyting sonuçlarında kim birinci? ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Avlu, Show TV’de Çarpışma, Fox TV’de Bizim Aile dizileri Perşembe akşamları ekrana geliyor.Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting sıralaması açıklanıyor ve en çok izlenen dizi belli olmuş oluyor. Son açıklanan sonuçlarda total puan türünde 31.62 share alan Bir Zamanlar Çukurova birinci sırada, 10.74 share alan Bizim Hikaye beşinci sırada, 10.58 share alan Avlu altıncı sırada yer aldı. Güncel reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.