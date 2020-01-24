Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9399
  • 6,5572
  • 297.864
  • 121574
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. 24 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma günü Babil, Hercai reyting sıralaması nedir?

24 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma günü Babil, Hercai reyting sıralaması nedir?

24 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı" Cuma günü Babil, Hercai reyting sıralaması nedir"

24 Ocak reyting sonuçları araştırılıyor. Cuma akşamları Star TV’de Babil, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yapımları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından izleyiciler hangi yapımın daha çok reyting aldığını öğrenmek istiyorlar. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

Reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci? Cuma akşamları Star TV’de Babil, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yapımları yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde yeni dizi Babil birinci Arka Sokaklar üçüncü sırada yer almıştı. Güncel reyting sonuçları ile ilgili açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.


EDHO dizisinde flaş gelişme!
Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin barışıyor mu?
Çukur'un yıldızları aşk sarhoşu!
Taner yalanladı, Ece doğruladı! Ünlü çift evleniyor
Kuruluş Osman'dan bir rekor daha!
<p><strong>Bakan Koca´nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:</strong></p> <p>Sağlık Bakanı Fahr

Sağlık Bakanı Koca, Korona Virüsü (Corona Virüs) Hakkında Açıklamalar Yaptı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyayı tehdit eden Koronavirüs nedir? Belirtileri nelerdir?

Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve depolar imha edildi