24 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma günü Babil, Hercai reyting sıralaması nedir?

Reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci? Cuma akşamları Star TV’de Babil, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yapımları yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde yeni dizi Babil birinci Arka Sokaklar üçüncü sırada yer almıştı. Güncel reyting sonuçları ile ilgili açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.