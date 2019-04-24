24 Nisan reyting sonuçları: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 24 Nisan Çarşamba reyting sıralamasında kim birinci? TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun dizileri çarşamba akşamları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Diriliş Ertuğrul 32.66 share alarak birinci, Sen Anlat Karadeniz 16.93 share alarak üçüncü, Kuzgun 9.52 share alarak yedinci oldu. AB puan türünde zirvenin sahibi Diriliş Ertuğrul oldu. TRT 1’in sevilen dizisi 16.16 reyting ve 35.82 share ile birinciliğe yerleşti. Kuzgun dizisi dördüncü, Sen Anlat Karadeniz dokuzuncu oldu.