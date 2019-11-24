24 Kasım reyting sonuçları: Pazar günü Güvercin, Savaşçı, Aşk Ağlatır reyting sıralaması

24 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam ATV'de Kimse Bilmez dizisi, FOX TV'de Savaşçı dizisi, TRT1'de Kalk Gidelim dizisi, TV8'de O Ses Türkiye, Show'da Aşk Ağlatır dizisi, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da yeni dizi Güvercin ekranlara gelecek. İzleyiciler bugün ekranlara gelecek dizi ve programlardan hangisinin reytinglerde birinci olacağını merak ediyor. Reytingler her gün AB, ABC ve Total kategorilerinde yayınlanıyor. Geçtiğimiz haftanın birincisi TRT1'de ekranlara gelen Andorra-Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu Karşılaşması olmuştu. 24 Kasım reyting sonuçları ise henüz açıklanmadı. 24 Kasım reyting sonuçları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.