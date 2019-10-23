23 Ekim reyting sonuçları: Çarşamba günü Kurşun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması

Çarşamba günü reyting sonuçlarında hangi yapımın birinci olduğu yoğun ilgi görüyor. 23 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamları Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D’de Afili Aşk, TV 8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Benim Adım Melek yapımları yayınlanıyor. Fox TV’de ise yeni dizi Kurşun başlıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Haberimiz içerisinden sonuçlar ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.