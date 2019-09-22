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  3. 21 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Kuzey Yıldızı, Güven Bana, Bir Aile Hikayesi reyting sıralaması

21 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Kuzey Yıldızı, Güven Bana, Bir Aile Hikayesi reyting sıralaması

21 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Kuzey Yıldızı, Güven Bana, Bir Aile Hikayesi reyting sıralaması

21 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Cumartesi reyting sıralamasında kim birinci? Cumartesi akşamları ATV’de Güven Bana, Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox TV’de Bir Aile Hikayesi yapımları ekrana geliyor. Show TV’de yayın hayatına başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile yeni sezon

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamları ATV’de Güven Bana, Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox TV’de Bir Aile Hikayesi, TRT 1’de Kalk Gidelim yapımları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok hangi yapımın izlendiği merak ediliyor. Reyting sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

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