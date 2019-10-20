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  3. 20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar günü Aşk Ağlatır, Savaşçı reyting sıralaması

20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar günü Aşk Ağlatır, Savaşçı reyting sıralaması

20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı" Pazar günü Aşk Ağlatır, Savaşçı reyting sıralaması

20 Ekim Pazar reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, TRT 1’de Elimi Bırakma, TV 8’de O Ses Türkiye, ATV’de Kimse Bilmez, Fox TV’de Savaşçı yapımları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, TRT 1’de Elimi Bırakma, TV 8’de O Ses Türkiye, ATV’de Kimse Bilmez, Fox TV’de Savaşçı yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. 

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