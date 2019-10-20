20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar günü Aşk Ağlatır, Savaşçı reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, TRT 1’de Elimi Bırakma, TV 8’de O Ses Türkiye, ATV’de Kimse Bilmez, Fox TV’de Savaşçı yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor.