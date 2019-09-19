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  3. 19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sıralaması

19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sıralaması

19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sıralaması

Reyting sonuçları araştırılıyor. 19 Eylül reyting sonuçlarında kim birinci? Perşembe akşamları Star TV’de Benim Tatlı Yalanım, Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Güldür Güldür Show yayınlanıyor. Yeni dizi Mucize Doktor izleyicinin büyük beğenisini kazandı. Haberimiz içerisinden güncel reyting sıralamasını takip edebilirsiniz.

19 Eylül reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. Perşembe akşamları Star TV’de Benim Tatlı Yalanım, Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Güldür Güldür Show yayınlanıyor. Yeni dizi Mucize Doktor geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ekrana geldi ve reytinglerde zirveye oturdu. ATV’nin sevilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonun başlamasının ardından sıralamanın nasıl olduğu merak ediliyor.

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